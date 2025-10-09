Вопросы транспортной сети обсудили на встрече с жителями в Ленинском округе

В Лопатинской школе подмосковного Ленинского округа состоялась очередная встреча представителей администрации Ленинского городского округа с жителями в формате «выездной администрации». В мероприятии приняли участие первый заместитель главы муниципалитета Владимир Иванов, руководители профильных управлений, депутаты, а также представители силовых структур и нотариус. Об этом сообщили в пресс-службе муниципального образования.

«Выездная администрация» — это важный инструмент взаимодействия власти и жителей, позволяющий оперативно решать насущные проблемы и учитывать мнение населения при принятии решений. Подобные встречи мы проводим на регулярной основе в разных районах муниципалитета, обеспечивая прямую связь между властью и жителями», — отметил первый заместитель главы Ленинского городского округа Владимир Иванов.

Сообщается, что в ходе открытого диалога жители смогли лично задать волнующие их вопросы. Основными темами обсуждения стали создание безбарьерной среды, ямочный ремонт внутриквартальных проездов к социальным объектам, нанесение пешеходных переходов, развитие транспортной сети, а также вопросы в сферах жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, экологии, безопасности и другие.

Особое внимание было уделено автобусному маршруту № 1224. С 1 сентября 2025 года данный маршрут был переведен на регулируемый тариф. В связи с многочисленными обращениями жителей администрация совместно с перевозчиком «Мострансавто» готовит новое, оптимизированное расписание. Его утверждение планируется до 13 октября 2025 года. В данный момент в часы наибольшей загруженности, наблюдаются отклонения от установленного расписания. Корректировка времени перерывов позволит добиться более стабильных интервалов между рейсами в часы пик. На маршруте уже восстановили работу валидаторов, сейчас его обслуживают 4 автобуса малого класса, 4 среднего и 9 автобусов большого класса.

Все поступившие от жителей вопросы и обращения были зафиксированы и взяты в работу соответствующими профильными отделами администрации. Во встрече приняли участие около 40 местных жителей, что подтверждает востребованность формата открытого диалога.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.

«Новые микрорайоны, которые у нас и в Люберцах, и в Ленинском округе, и в Химках, и в Красногорске, в Мытищах, также должны быть оцифрованы в части алгоритма уборки дорог», — сказал Воробьев.