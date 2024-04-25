Вопросы соблюдения прав лиц, содержащихся под стражей и осужденных обсудили в УФСИН

24 апреля в УФСИН России по Московской области прошла очередная «прямая линия» по вопросам обеспечения прав и законных интересов обвиняемых, подозреваемых и осужденных, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы региона, передает пресс-служба ведомства.

Формат «прямой линии» предполагает участие в ней не только сотрудников пенитенциарного ведомства, но и представителей общественных организаций, членов региональной Общественной наблюдательной комиссии, а также священнослужителей, окормляющих подразделения уголовно-исполнительной системы Московской области. «Прямая линия» — это эффективный способ коммуникации и выстраивания диалога между органом исполнительной власти и обществом, хорошо зарекомендовавший себя за последние годы.

«„Прямая линия“ является доступной формой взаимодействия граждан с УФСИН и представителями правозащитного сообщества, наравне с личным приемом или, например, письменным обращением. Зачастую сразу в „прямом эфире“ получается решать озвученные гражданами вопросы или брать их на личный контроль», — сказал председатель ОНК МО Сергей Леонов.

Во время «прямых линий» чаще всего поступают вопросы, связанные с направлением осужденных для дальнейшего отбывания наказания в учреждения, приближенные к месту проживания родственников, исполнением наказания не связанного с лишением свободы в виде принудительных работ, оказанием медпомощи и др.

В ходе мероприятия стороны также подвели итоги взаимодействия между УФСИН и ОНК в 1 квартале 2024 года.

«За 3 месяца этого года члены Общественной наблюдательной комиссии осуществили 21 выезд в СИЗО, колонии, исправительные центры с целью осуществления проверок соблюдения прав человека в УИС. Провели более 60 индивидуальных бесед с обвиняемыми, подозреваемыми и осужденными. Выезды осуществлялись как в плановом режиме, так и по поступающим обращениям», — добавил Сергей Леонов.