Вопросы развития сферы образования обсудили на конференции педагогов в Шатуре

Августовская педагогическая конференция традиционно состоялась в преддверии Дня знаний. Главный приоритет сегодня — качество образования. И в округе он высокий. В прошлом учебном году 11 класс в Шатуре окончили более 200 ребят. 46 из них были удостоены медалей «За особые успехи в учении». Пять выпускников сдали единый государственный экзамен на 100 баллов. В этом учебном году за парты сядет более 8 тыс. школьников, 740 их из них — это первоклассники. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Во всех 11 образовательных комплексах округа проведен косметический ремонт на сумму более 40 млн рублей, закуплены учебники на сумму 39 млн рублей, поставлено новое оборудование для кабинетов, закуплена школьная мебель. Все 64 здания прошли приемку», — прокомментировал глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.

Главное событие Дня знаний этого года — открытие после капитального ремонта школы № 2. Учебное учреждение было построено в 30-х годах прошлого века. В здании заменили все инженерные системы, окна, кровлю, утеплили фасад. 1 сентября в обновленную школу придут более 600 учеников.

«Подготовлены два новых кабинета: кабинет логопеда и кабинет психолога. Появился кабинет основы безопасности и защиты Родины. Закуплено новое оборудование для кабинета труда и для кабинета информатики», — рассказала директор школы № 2 г. Шатуры Марина Солдакова.

В образовательные учреждения округа в этом году пришли 19 молодых специалистов. Это учителя математики, физкультуры, изобразительного искусства и воспитатели.

Говорили на конференции и о планах. В шатурском лицее в этом учебном году открывается новое направление внеурочной деятельности — кружок «Стальные крылья». Здесь школьники будут учиться собирать дроны и управлять ими.

«Это будут FPV-дроны, которые станут управляться с помощью видеоочков — это очень интересное и перспективное направление. Я думаю, что это направление поможет развивать на более высоком уровне нашу проектно-исследовательскую деятельность и вообще инженерное направление нашей работы», — отметил директор Лицея г. Шатуры Александр Кошелев.

В этом году во всех школах округа будут открыты математические классы. Углубленно предмет будут изучать ученики 1, 5, 7 и 10 классов. Шатура присоединилась к проекту «Математические классы Подмосковья».

«Мы переходим к реализации концепции нового содержания образования естественно-научного профиля. Не только математика в приоритете будет стоять у нас в этом году, не только ее на углубленном уровне мы начинаем изучать — математику начинаем с 1 класса. Но еще мы начинаем активно работать по другим предметам — это химия, физика, информатика», — рассказала и. о. начальника управления образования администрации округа Наталья Веселова.

В этом году в высшую лигу — зеленую зону — вошли шесть школ городского округа Шатура, а это говорит о высоком качестве образования. Руководителей образовательных учреждений, а также педагогов наградили глава округа Николай Прилуцкий и депутат Госдумы Геннадий Панин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о начале в августе традиционно активной фазы подготовки к учебному году.

«Это касается и завершения строительства новых школ, благоустройства — не только парты, не только всей инфраструктуры внутри школы, но и благоустройства, которое тоже должно быть сделано своевременно», — сказал Воробьев.