Вопросы развития городской среды обсудили на форуме проектировщиков Подмосковья

VIII форум проектировщиков обозначил новые тренды в градостроительстве региона. Главный акцент мероприятия был сделан на тщательной проработке градостроительной концепции на ранних этапах проектирования, как залог качества будущего проекта. Эксперты обсудили новые нормативы, роль искусственного интеллекта и важность человеческого фактора в создании комфортной городской среды. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

В Центральном доме архитектора прошел VIII Форум проектировщиков, ежегодное мероприятие, организованное Комитетом по архитектуре и градостроительству Московской области. Форум собрал порядка 400 участников, среди которых представители органов власти, ведущих проектных организаций, архитекторов, градостроителей и застройщиков для обсуждения актуальных вопросов развития городской среды региона. Мероприятие прошло при поддержке Ассоциации проектировщиков Московской области и Союза архитекторов России.

По традиции в рамках форума состоялись круглые столы и практические лекции с разбором новых нормативов и изменений в порядке согласования градостроительной документации. В их числе — требования к спортивным объектам в рамках реализации проектов комплексного развития территории. Минимальный уровень обеспеченности в части объектов спорта в регионе сохраняется на прежнем уровне, но при этом вводятся обязательные требования к минимально необходимым видам и параметрам размещаемых на территории жилых комплексов спортивным объектам в зависимости от объемов застройки. Изменения позволят обеспечивать новые районы более разнообразной и качественной спортивной инфраструктурой.

Ключевой повесткой форума стало смещение акцента при разработке проекта на стадию градостроительной концепции.

«Мы подняли на форуме большой спектр вопросов, преследуя цель заострить внимание как проектировщиков, так и застройщиков на стадии первой проработки концепции, где мы стараемся урегулировать все возможные в будущем вопросы. На этом этапе мы прорабатываем зоны с особыми условиями использования территории, облик будущей застройки, включая дизайн-код фасадных решений. Мы собираем все компоненты, чтобы оценить экономику и реализуемость проекта», — отметила главный архитектор Московской области Александра Кузьмина.

Она также подчеркнула роль информационных технологий и искусственного интеллекта в ускорении принятия градостроительных решений, которым была посвящена отдельная сессия. Однако Кузьмина добавила, что заменить работу архитектора искусственный интеллект не сможет.

«Очень важно, чтобы на стадию проработки градостроительной концепции привлекались обязательно люди, потому что от качества исходной идеи зависит потом все, вплоть до реализации. Только осмысленность и ответственность архитектора позволит уйти от унификации и безликости застройки», — сказала Кузьмина.

Одной из тем обсуждения на форуме стали знаковые проекты благоустройства региона и их возможность создавать новые точки роста городов. Об уникальном подходе к проектированию и стандартах, действующих в регионе, рассказал заместитель министра благоустройства Московской области Валерий Лобанов.

VIII Форум проектировщиков Московской области стал площадкой для продуктивного диалога между всеми участниками градостроительного процесса. Основной целью ежегодного мероприятия является образовательная инициатива, а также популяризация лучших архитектурных решений, реализуемых в регионе. В этом году участникам форума были представлены решения в области жилой застройки и проекты благоустройства.

«Мы пытаемся научить архитекторов, проектировщиков, которые работают в регионе, видеть финалом своей работы комфортную жизнь людей на той территории, которую они создали», — подвела итог форума Александра Кузьмина.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.