Вопросы по масштабной налоговой реформе разобрали в Павловском Посаде

В Павловском Посаде состоялся экспертный семинар, посвященный одному из самых значимых событий для бизнеса — масштабной налоговой реформе, которая вступит в силу с 1 января 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Ключевым спикером мероприятия выступила признанный налоговый юрист, генеральный директор ООО «Родина и Партнеры» Алла Васильевна Родина. Вместе с представителями бизнес-сообщества и Первым заместителем главы Павлово-Посадского округа Сергеем Балашовым детально разобрали грядущие изменения в ключевых областях: НДС, НДФЛ, страховые взносы и спецрежимы.

Фактически, речь идет о формировании совершенно новой налоговой реальности, к которой нужно начать готовиться уже сегодня. Семинар завершился живой сессией вопросов и ответов, где предприниматели смогли получить разъяснения по острым и частным вопросам.

«Отдельная благодарность Алле Васильевне за глубокий анализ и конструктивный диалог, а также Торгово-промышленной палате и лично Маргарите Анатольевне Смирновой за безупречную организацию этого важного для делового сообщества разговора» — сказал Сергей Владимирович.

