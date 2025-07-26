Вопросы модернизации объектов водоснабжения обсудили на выездной администрации в Жуковском

Глава городского округа Жуковский Андроник Пак провел встречу с жителями в формате «Выездной администрации». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Вчера в школе № 8 на улице Фрунзе состоялась традиционная встреча главы городского округа Жуковский Андроника Пака с жителями в рамках проекта «Выездная администрация». В мероприятии приняли участие заместители главы, сотрудники администрации, представитель Министерства чистоты Московской области, депутаты, члены Общественной палаты, а также представители ресурсоснабжающих и управляющих организаций.

На встрече были рассмотрены актуальные вопросы, волнующие жителей. Часть из них удалось решить непосредственно во время обсуждения, остальные взяты на личный контроль Андроника Пака.

Одной из ключевых тем стало водоснабжение. Глава округа подробно рассказал о планах модернизации объектов водоснабжения и водоотведения. В 2025 году запланирован капитальный ремонт водопровода, ведущего к домам № 13, 15, 17 по улице Менделеева и № 10 по улице Гагарина, а также участка от улицы Энергетической до повысительной насосной станции. Кроме того, в 2025–2026 годах будет проведена реконструкция водозаборного узла № 1 (ул. Калугина, д. 4) и модернизация комплекса сооружений водопроводной насосной станции № 5 (ВЗУ № 5).

Жители также активно интересовались работой Фонда капитального ремонта. Андроник Пак пояснил, что в настоящее время осуществляется смена подрядной организации.

Еще одной темой обсуждения стали неудобства, связанные с ремонтными работами компании «Россети» на улице Гастелло. По итогам встречи достигнута договоренность о том, что после завершения работ компания приведет территорию в нормативное состояние. Администрация, в свою очередь, включит дорогу в план ремонта на 2026 год, а в текущем году организует уличное освещение.

Отдельное внимание было уделено инициативе группы жителей о переименовании сквера «28 квартал» в честь Защитников Отечества. Глава округа отметил, что подобные решения должны приниматься с учетом мнения граждан и только после завершения благоустройства территории.

В организации мероприятия традиционную помощь оказали «Волонтеры Подмосковья», обеспечившие регистрацию участников и сопровождение встречи.

Андроник Пак поблагодарил всех присутствующих за активную гражданскую позицию и неравнодушное отношение к развитию города.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.