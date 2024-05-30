Вопросы газификации и инвестпроекты обсудили на встрече Воробьева и Мордвинцева

На встрече губернатора Московской области Андрея Воробьева с главой Можайского округа Денисом Мордвинцевым рассмотрели планы по газификации и реализацию инвестпроектов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Подмосковья.

В рамках президентской программы в 2024–2025 годах в муниципалитете планируется догазифицировать девять населенных пунктов, еще в девяти проведут газ по губернаторской программе. Всего построят 217 км сетей. Голубое топливо появится в домах свыше 2,6 тыс. заявителей.

«2,5 тыс. жителей в 94 населенных пунктах уже получили голубое топливо», — добавил Мордвинцев.

Он добавил, что предприятия Можайского округа за 2023 год отгрузили товаров собственного производства на общую сумму 19,3 млрд рублей. С 2021 года объем отгрузки увеличился почти вдвое.

На сегодняшний день в работе находятся 11 инвестпроектов с общим объемом инвестиций 31,8 млрд. рублей. По итогам реализации этих планов будет создано 4,1 тыс. рабочих мест. Так, концерн «ДорХан» в ближайшие 4 года возведет завод по производству теплоизоляционных материалов из минеральной ваты, будет расширено действующее производство по обработке металлов, а еще появится завод по производству листовой стали с покрытием.