Вопросы формирования российской идеологии затронули ветераны Москвы и Подмосковья

В России большое внимание уделяется вопросу формирования национально-государственной идеологии. В Подмосковье вспомнили выдающиеся работы, исследования, открытия и заключения отечественных мыслителей и ученых на эту тему, сообщает пресс-служба Московской областной общественной организации «Блокадники Ленинграда» .

«Страна без идеологии — это все равно, что человек без мыслей. А человек без мыслей — это больной: идиот или шизофреник», — написал директор Института социологии и политологии Российской Академии наук, академик — ветеран Г. В. Осипов (Газета «Завтра» 379 — 2001 г.).

Ученый утверждает, что в современных условиях антиподом авторитаризму, рыночному потребительству и духовной деиндивидуализации может и должна стать новая триада идей, а именно: духовность, народовластие и державность.

«Есть все основания рассматривать сотрудничество с американцами как определенный риск», а также, «по содержанию национальная идея (идеология) должна представлять собой четко сформулированные перспективную цель и смысл существования государства, отражающие высшие интересы нации», — написал руководитель нелегальной разведки КГБ СССР, ветеран ВОВ Ю. И. Дроздов («Вымысел исключен». М. ООО «Артстиль-полиграфия» — 2005 г.).

По утверждению ветерана, нельзя недооценивать риск, связанный с принятием новых законов РФ, к разработке которых были причастны иностранные агенты, в частности, сотрудники ЦРУ, чем, возможно, и объясняется появление указанной статьи в Конституции РФ, а также, необходимо сформулировать национальную идеологию, отражающую высшие интересы нации.

«Для искомой идеологии нужна наука в качестве интеллектуальной основы. Но не наука вообще, не любая наука… Нужна наука, соответствующая философской части идеологии, и наука, соответствующая ее социальной части (учению об обществе)», — написал профессор МГУ — ветеран ВОВ А. А. Зиновьев («Идеология партии будущего». М. Алгоритм — 2003 г.).

Искомой наукой является потребностно-информационная теория, одним из основных создателей которой, является П. В. Симонов.

«На стыке социальных и идеальных возникает потребность в идеологии, нормирующей удовлетворение всех других витальных, социальных и духовных потребностей человека. Без потребности следовать нормам, принятым в данном обществе, существование социальных систем оказалось бы вообще невозможным», — написал директор Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии Российской Академии наук, академик — ветеран П. В. Симонов («Избранные труды. Том 2». М. Издательство «Наука». — 2004 г.).

По словам Главного аналитика союзного главка, помощника депутата ГД — ветерана ВОВ О. В. Леоненко, человек разумный не может обходиться без идеологии, так как не может не осознавать и не оценивать свое отношение к действительности и к другим людям («Идеология великодержавия и гуманизма». М. ООО «Микрон-принт» — 2001 г.).

По мнению Российских ветеранов нужно: уяснить и взять за основу четко сформулированное понятие иоеологии; взять за основу главный закон человеческой деятельности; сознательную деятельность человека представлять как неразрывную цепь неизбежных событий: получение воздействия — информации, осознание и оценка отношения к действительности, возникновение инициирущей потребности — действия; взять за основу мировоззренческое начало; обозначить источники и составные части идеологий; уяснить, что важным условием успеха идеологии является наличие ведущей идеи, способной увлечь массы и одновременно входящей в ту же идеологию.

Также Российские ветераны считают, что для определения пути в будущее и формулирования национально-государственной Российской идеологии есть уже достаточно оснований, а именно: методология идеологий, современная научная основа, в виде потребностно-информационной теории и нового метода исследования — мотивационного анализа, а также логическое обоснование обозначенной цели — человечность.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.