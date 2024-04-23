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Вопросы демографической политики обсудят на конференции в Москве 25 апреля

В Москве 25 апреля в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня» состоится ежегодная всероссийская конференция «Россия — большая семья больших семей. Многодетность как новая норма». Конференция посвящена актуальным вопросам демографической политики. Об этом сообщают организаторы конференции.

На конференции запланировано обсуждение вопроса восстановления многодетной семьи, как социальной нормы при проведении государственной демографической политики.

Организаторы конференции: администрация президента РФ, институт демографической политики имени Д. И. Менделеева при поддержке министерства труда и социальной защиты РФ.

К работе на пленарном заседании приглашены руководители федеральных и региональных органов власти, деятели науки и культуры, предприниматели, представители экспертного сообщества.

В программе конференции запланированы тематические секции:

Секция 1: «Тезаурус многодетности в свете демографической политики». Здесь состоится обсуждение вопросов формирования единого понятийно-категориального аппарата многодетности для власти, науки, корпоративного сектора, общественных организаций и граждан в свете современной государственной демографической политики.

Секция 2: «Патронаж как технология гармонизации демографических целей общества, государства, бизнеса и гражданина». В рамках работы секции состоится обмен опытом патронажа социальных групп населения на основе цифровой платформы, разработанной институтом демографической политики имени Д. И. Менделеева.

Секция 3: «Корпоративные инвестиции в многодетность: правовые основания, платность, срочность, возвратность». На секции намечено обсуждение направлений развития сферы социальной ответственности бизнеса, корпоративной поддержки отцовства, материнства и детства.

Секция 4: «Презентация Индекса национальной силы». Здесь будет представлен совместный проект Центрального экономико-математического института РАН, ФСО России и института демографической политики имени Д. И. Менделеева «Индекс национальной силы».

Цель индекса — суверенная, независимая оценка уровня мощи и социально-экономического развития каждой страны в сравнении с другими государствами.

Методология — анализ показателей, определяющих основные составляющие потенциала страны. Для их отбора был использован лучший мировой опыт, а также методы многомерного статистического анализа.

Секция 5. «Информационная поддержка многодетности в России». На секции пройдет обсуждение образа успешной большой семьи, пути и методы ее медиаподдержки в СМИ, кино, социальных сетях.

Подробную информацию и программу конференции можно найти на сайте.