Вопросы борьбы со снегопадом и подготовку к Крещенским купаниям обсудили в Павловском Посаде

Зима радует жителей обильными снегопадами, поэтому все службы округа работают в усиленном режиме. На уборке и содержании территорий задействовано более 120 единиц техники и около 400 человек — дворники, дорожные рабочие, механизаторы. Во дворах используем как ручной труд, так и роторы — в зависимости от условий и объема снега.

«Отдельно подчеркну: видим все обращения от вас и стараемся реагировать максимально оперативно. Работаем командно — в постоянной связке с управляющими организациями, подрядчиками и, самое главное, с жителями. Сегодня утром провели дополнительное совещание по уборке. Дал указание службам, работающим на сельских территориях, задействовать более мощную технику, чтобы оперативно устранить зауженность на дорогах и привести проезжую часть в нормативное состояние. Контроль — ежедневно, с докладом по проблемным участкам и срокам выполнения», — отметил Денис Олегович.

Много работы у Мосавтодора.

«Получаю много жалоб от жителей по тротуарам, остановкам и дорогам, которые находятся в региональном подчинении. В праздники задача по уборке снега отрабатывалась недостаточно», — сказал глава округа.

Денис Семенов попросил добавить наемные бригады в работу Мосавтодора и войти в стабильный режим.

РЖД по-прежнему остается проблемой: уборка платформ, переходов и пандусов осуществляется несвоевременно.

«Взаимодействуем напрямую с Министерством транспорта Московской области — направляем фото и фиксируем проблемные точки, чтобы решать вопросы в ручном режиме. Также на повестке — подготовка к Крещению. Завтра проводим оргкомитет: уточняем места, организацию безопасности, дежурства, освещение, подъезды и уборку территорий. Всю информацию о разрешенных местах купания обязательно доведем до жителей через соцсети и телевидение — чтобы не было недопонимания и, главное, чтобы все прошло безопасно и организованно.», — подытожил Денис Семенов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал регулярно проводить разъяснительные встречи с жителями Подмосковья. Он отметил, что нужно находить общий язык.

«Я очень надеюсь, что все совещания, встречи по ключевым вопросам вы проводите и нет недосказанности и вопросов, почему, что и для чего мы делаем то или иное преобразование, трансформацию», — сказал Воробьев.