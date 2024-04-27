Вопросы благоустройства обсудили на встрече с жителями в Рошале

Заместители главы округа Рошаль Светлана Дурманова, Василий Косолапов и Александр Титов, а также председатель совета депутатов округа Дмитрий Янин ответили на вопросы жителей по поводу благоустройства, передает пресс-служба администрации городского округа.

На встрече отметили, что по запросам жителей за последние годы привели в порядок сквер, парк и мемориальный комплекс в Рошале, бульвар Мира в Шатуре. 30 апреля завершается голосование по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». В числе лидеров — площадь у спортивно-культурного центра «Рошаль».

О планируемых преображениях рассказали на встрече. Так, в проекте по благоустройству общественного пространства в Рошале — современная система освещения, установка новых лавочек и урн, наличие игровых зон и зон отдыха для детей и взрослых, а главным ядром площади станет фонтан.

Жители смогли также задать личные вопросы представителям власти. Все они будут рассмотрены профильными специалистами

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.