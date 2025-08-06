Вопросы благоустройства общественных пространств обсудили в Электрогорске

«У рынка — начали модернизацию парковки! По вашим просьбам, чтобы разгрузить заторы, организуем дополнительный выезд со стороны Горького, 1А. Уже начинаются работы — скоро здесь станет удобнее и просторнее» — сказал Денис Семенов.

Аллея Героев — сейчас дорожные службы активно работают над расширением подъездной дороги к кладбищу. Параллельно, на самой территории, подрядчик приступает к основным этапам благоустройства аллеи:

1. Планировка участка: производится снятие грунта и формирование будущих дорожек.

2. Установка бордюров: для четкого оформления дорожных контуров.

3. Подготовка основания: под установку памятника и последующую укладку искусственного газона. Эти работы — важный шаг в благоустройстве места памяти, делающий его более ухоженным и доступным.

Городской парк — завершается ремонт асфальтовых дорожек. Также будут установлены две новые беседки для отдыха, а площадку перед сценой полностью реконструируют: демонтируют старую брусчатку и заасфальтируют территорию. Теперь мероприятия здесь будут комфортнее!

На стадионе привели в порядок раздевалки и трибуны. Осталось заменить часть сидений — эти работы будут выполнены в ближайшее время.

Стахановское озеро — к сожалению, снова пострадало от вандалов. Денис Семенов поручил службам провести необходимые работы: восстановить элементы пирса, покрасить трибуны волейбольной площадки, подкосить траву и восстановить некоторые части дорожек.

«И главное — в этом году озеро ждёт очистка по проекту Губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва „100 прудов и озёр“! Мы последовательно работаем, чтобы Электрогорск становился чище, уютнее и современнее с каждым годом. Ваши обращения — наш главный ориентир!» — отметил Денис Семенов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе регулярно модернизируют как сами детские игровые площадки, так и их элементы.

«Состояние детских игровых площадок всегда привлекает внимание родителей, неравнодушных жителей. Со своей стороны мы на протяжении более 10 лет занимаемся обустройством этих важных объектов, чтобы ребятишки разного возраста с удовольствием гуляли и играли во дворах. Песочницы, качели, горки, тематические площадки, посвященные физике, географии или космосу — это все делает прогулки малышей интересными, развивающими», — сказал Воробьев.