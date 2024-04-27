Вопросы благоустройства и содержания дворов обсудили на приеме ГУСТ Подмосковья

На приеме жители Дмитрова, Домодедова и Солнечногорска обсудили вопросы комплексного благоустройства и содержания общего имущества, а также нашли пути их оперативного решения при содействии заместителя руководителя ГУСТ Подмосковья Евгения Ненашева. Об этом сообщает пресс-служба ГУСТ региона.

Так, жительница Дмитрова из поселка Икша попросила благоустроить придомовую территорию дома № 12 на Рабочей улице, а именно подсыпать грунт вдоль дворового проезда и построить спортивную площадку. В ходе приема разработали план дальнейших действий с администрацией муниципалитета и установили сроки выполнения.

С вопросом о ненадлежащем содержании придомовой территории дома № 34 на Куликовской улице обратилась жительница Домодедово. Администрация муниципалитета проведет ремонт тротуара и обустроит детскую игровую площадку по вышеуказанному адресу.

Жительница Солнечногорска подняла вопрос о благоустройстве двора № 1А на Центральной улице. Сотрудники надзорного ведомства ранее провели обследование совместно с заявителем. По итогам выезда выявили ненадлежащее содержание территории и повреждения плиточного покрытия тротуаров. На момент повторного осмотра часть нарушений устранили. Администрация муниципалитета предоставит заявителю информацию о текущих работах и сроках их выполнения.

По вопросам содержания территорий жители Подмосковья могут обратиться в территориальные отделы по месту жительства, а также оставить сообщение на портале «Добродел», написать комментарий в социальных сетях и прийти на личный прием.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.