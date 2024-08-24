Вопрос про Владимира Жогу включили в демоверсию ЕГЭ по истории

В демоверсию единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории добавили вопрос про командира батальона «Спарта» Владимира Жогу, который погиб весной 2022 года под Волновахой, сообщает РБК .

В демонстративном варианте ЕГЭ по истории в 2025 году в вопросе о погибшем Жоге школьникам предлагают соотнести события: учреждение первых коллегий, Курская битва, издание первого общерусского Судебника, специальная военная операция, с участниками: З. А. Космодемьянская, Петр I, Екатерина II, И. Н. Кожедуб, Иван III, В. А. Жога.

Владимир Жога сражался на СВО под позывным «Воха». Он стал командиром «Спарты» после гибели его предыдущего командира Арсена Павлова. Сам Жога погиб при выводе мирного населения в безопасную зону под Волновахой.

Президент РФ Владимир Путин посмертно присвоил Владимиру Жоге звание Героя России. После гибели Жоги, батальон возглавил его отец — Артем Жога.