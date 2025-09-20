Вооруженных мужчин в масках с оружием заметили в одном из московских колледжей

Во время учебной тревоги в колледже РАНХИГС отработали вооруженное нападение

Во время учебной тревоги в колледже РАНХИГС в Москве отрабатывали нападение вооруженных мужчин в масках с оружием. Также производилось тестовое баррикадирование кабинетов, сообщает Baza .

Студентов заранее предупреждали о подобной тренировке. Однако она была слишком реалистичной. Были слышны звуки стрельбы. Это заставило молодых людей понервничать.

«Нападающие» стреляли холостыми патронами. Взрывы имитировали с помощью детонации петард.

Учебная тревога шла около 20 минут. Однако, по информации в посте, некоторые учащиеся чувствовали себя не очень комфортно.

