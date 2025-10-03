Волынец предложила переводить родителей с детьми на удаленную работу

Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что сотрудников с детьми, чьи должности позволяют работать дистанционно, следует переводить на удаленку для поддержки семейного благополучия, сообщает «Абзац» .

Россиян с детьми, чья работа позволяет трудиться дистанционно, следует переводить на удаленку для поддержки семейного благополучия. Такая мера позволит родителям подстраховывать друг друга, матери — отдыхать, а отцу — больше времени проводить с семьей без ущерба для работы. Волынец также предложила разработать программы для оценки готовности сотрудников к удаленной работе.

«Удаленку нужно давать, если человек способен выполнять свои обязанности в таком формате, особенно при наличии детей. Многие профессии позволяют работать дистанционно, если есть критерии эффективности», — рассказала Волынец.

Она добавила, что сама успешно совмещала удаленную работу и воспитание четверых детей. По мнению Волынец, переход на удаленку повысит лояльность сотрудников и их продуктивность. Такой формат также позволит родителям больше времени проводить с детьми, если они не хотят отдавать их в ясли или детский сад.

Ранее Иван Курбаков из организации «Отцы рядом» предложил выдавать антинаграду родителям за отчуждение детей, чтобы напомнить об ответственности за их судьбу. Член ассоциации психологов Илья Ломейко призвал запретить родителям пользоваться соцсетями при детях, чтобы взрослые больше времени уделяли наследникам и предотвращали раннюю зависимость от гаджетов.

