Волшебные «спецэффекты» в небе над Кузбассом попали в объективы камер

Жители Кузбасса стали свидетелями необычного светового явления в небе, которое многие приняли за северное сияние. Уникальные снимки этих завораживающих «спецэффектов» были сделаны в городе Юрга примерно в пять часов утра, сообщает Сiбдепо .

Автоматическая система мониторинга, работающая непрерывно, зарегистрировала это редкое для широт Кузбасса свечение. Благодаря сайту проекта, аккумулирующему данные с многочисленных наблюдательных пунктов, стало возможным оперативно собрать сведения о необычном феномене и проинформировать астрономов-любителей.

«Полярное сияние в активной фазе, фотографическая видимость достигает 54-й широты и, возможно, немного южнее. Текущая видимость в кадре камер проекта: Багдарин, Бурятия, 54-я широта, Стрежевой, Томская обл., 61-я широта, Юрга, Кемеровская обл., 55-я широта, Попово, Ярославская обл., 57-я широта», — отмечается в сообщении.

Некоторые пользователи выразили сомнение в том, что на фотографии запечатлено северное сияние, но в интернете появились и другие снимки красочного неба, сделанные в тот же день, но чуть раньше.

Другие же активно обсуждали это нечастое явление в социальных сетях, подчеркивая, что в последнее время эти яркие вспышки стали более привычными для Кузбасса, в отличие от прошлых лет.

«Я, когда жил в Кемерове, ни разу не было», «Как-то они прям часто стали появляться», — написали пользователи.

