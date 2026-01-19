Волонтеры Жуковского помогли убрать снег после январских снегопадов

Волонтеры организации «Волонтеры Подмосковья» и молодежь Жуковского приняли участие в уборке снега и льда на городских улицах 15 и 16 января, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Жуковском молодежь и активисты организации «Волонтеры Подмосковья» помогли очистить городские территории от снега и льда. 16 января волонтеры убрали пешеходные переходы на улицах Клубная, Молодежная, Жуковского, Чкалова, а также лестницу возле дома на Дугина, 6.

Днем ранее, 15 января, после снегопада, добровольцы расчищали сугробы у лестниц и пандусов на улицах Советская и Дугина.

В этот же период глава города Андроник Пак провел проверку уборки дворов и проездов. В ходе обхода были выявлены замечания по вывозу мусора и очистке проездов.

В администрации напомнили, что в Жуковском действует план-график уборки, чтобы оперативно очищать улицы и дворы от снега.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.