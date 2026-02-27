Волонтеры закрасили более 30 нарконадписей в Долгопрудном

Волонтеры движения «Волонтеры Подмосковья» в феврале закрасили в Долгопрудном более 30 противоправных надписей с рекламой наркотиков. Поводом для одного из выездов 26 февраля стала жалоба жительницы дома на улице Нагорная, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция «Без надписи» проходит в Долгопрудном на регулярной основе. Активисты выявляют и закрашивают объявления о продаже наркотиков на фасадах домов, дверях подъездов и других городских объектах. В феврале они устранили более 30 таких надписей.

26 февраля волонтеры оперативно отреагировали на обращение жительницы дома на улице Нагорная. Женщина сообщила о надписи на двери подъезда. Координатор движения Ксения Ульяхина и ученица восьмого класса школы № 6 Дарья Хмелинская выехали на место и закрасили не только эту, но и несколько других надписей на улицах Нагорная, Молодежная, Железнякова и Циолковского.

«В условиях снежной зимы управляющим компаниям не всегда хватает времени следить за этим. Но группа быстрого реагирования в виде волонтеров приходит на помощь», — рассказала директор комплексного молодежного центра Долгопрудного Елена Леонова.

Активисты также устраняют рукописные провокации с призывами к насилию и объявления с признаками мошенничества. Сообщить о подобных надписях можно по телефону +7 (495) 408-49-41.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.