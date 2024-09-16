Волонтеры всероссийской акции «Вода России» очистили берег озера во Фрязине

Волонтеры «Газпромнефть — смазочные материалы» в рамках Всероссийской акции «Вода России» привели в порядок берег озера Большое в городе Фрязино.

Акция является частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» министерства природных ресурсов и экологии России. Участники экомероприятия во Фрязине привели в порядок территорию площадью 20 га.

Сотрудники «Газпромнефть-СМ» регулярно и активно участвуют в проектах, направленных на повышение культуры бережного отношения к природе, а также вовлекают в мероприятия местных жителей.

«Инициативы, направленные на помощь окружающей среде, всегда находят отклик среди специалистов „Газпромнефть-СМ“. Только с начала этого года более 500 волонтеров нашей компании приняли участие в социальных, экологических и спортивных проектах. Всероссийскую акцию „Вода России“ мы поддерживаем уже несколько лет, поскольку заинтересованы в системной и последовательной помощи, которая позволяет достигать реальных результатов», — уточнил гендиректор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Замглавы городского округа Фрязино Виктория Оганезова добавила, что совокупность научно-производственного потенциала, интересной истории и природных ресурсов делают Фрязино одним из уникальных городов Московской области.

«Чистые и благоустроенные территории — неотъемлемая часть ландшафтов наукограда. Делать их такими помогают, в частности, подобные экологические акции, в которых объединяются усилия всех сторон. Участие в этом процессе крупных предприятий — это не только вклад в экологическое благополучие, но и пример ответственного отношения к формированию комфортной среды для живущих здесь людей», — заключила она.