Волонтеры Воскресенска провели уборку мемориала

Ребята тщательно подмели территорию вокруг памятника и бережно протерли сам монумент. Работа была кропотливой и требовала аккуратности, ведь речь шла о месте, посвященном памяти невинных жертв — детей, переживших ужасы фашистской оккупации.

Эта уборка — не просто благоустройство территории, а акт памяти и уважения к погибшим. Мемориал «Несовершеннолетним узникам фашизма» является частью исторического наследия, напоминая о страшных событиях Великой Отечественной войны. Сохранение мемориала в надлежащем состоянии — это общая обязанность, знак того, что мы помним и чтим память жертв. Участие волонтеров «Олимпийца» в подобных мероприятиях является ярким примером воспитания патриотизма и гражданской ответственности.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.