Волонтеры Воскресенска привели в порядок мемориал на улице Кагана

Волонтеры молодежного центра «Олимпиец» городского округа Воскресенск провели акцию по уборке мемориалов, расположенных на улице Кагана. Ребята тщательно подмели территорию вокруг памятников и бережно протерли монументы, проявляя внимание к деталям. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Эта инициатива выходит за рамки обычного субботника. Это дань уважения и памяти тем, кто совершил бессмертный подвиг в годы Великой Отечественной войны.

После завершения уборки волонтеры возложили цветы к мемориалам, выражая свою благодарность и почтение к тем, кто отстоял мир и свободу.

«С каждым годом мы все дальше отходим от тех героических и трагических событий, и наша обязанность — сохранять память о них, передавая ее следующим поколениям. Только так мы сможем предотвратить повторение подобных трагедий в будущем», — отметили в молодежном центре.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.