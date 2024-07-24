Волонтеры Воскресенска приняли участие в экологической акции

В минувшие выходные сотрудники молодежного центра «Олимпиец» городского округа Воскресенск и ребята из союза волонтеров города Белоозерский совместно с волонтерами Подмосковья и Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» приняли участие в экологической акции на территории исторической усадьбы Марьино в Бронницах, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В рамках экологического мероприятия волонтеры очистили территорию усадьбы от накопившегося мусора, старых веток и сломанных деревьев. Также в рамках субботника участники смогли поучаствовать в экологических мастер-классах, расписать одежду, изготовить шопперы из вторсырья, узнать ещё больше об экологичном отношении к окружающему миру.

Участники из городского округа Воскресенск получили подарки от организаторов как одни из самых активных участников субботника.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.