Волонтеры Воскресенска ежегодно отправляют 1,5 т гуманитарного груза в зону СВО

Региональному движению «Волонтеры Подмосковья» исполнилось 5 лет. В городском округе Воскресенск на платформе «Волонтеры Подмосковья» зарегистрированы 986 человек. Одна из важных задач — поддержка участников специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В 2020 году в Воскресенске региональное движение объединило добровольческие, общественные и молодежные организации для оказания адресной помощи в разгар пандемии. Тогда волонтеры доставляли жителям продукты питания, медикаменты и средства индивидуальной защиты. За пять лет к движению присоединялось все больше неравнодушных жителей округа. С 2023 года координатором движения в муниципалитете является директор молодежного центра «Олимпиец» Андрей Баранов. За это время в региональные распределительные склады было отправлено свыше 4,5 тонн гуманитарных грузов, а также изготовлено более 6 тыс. окопных свечей, откуда потом все направлялось на передовую.

Помимо этого, добровольцы помогают семьям бойцов, пожилым людям и гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Среди других направлений их работы — адресная помощь, организация патриотических акций и мастер-классов, экоактивизм. Так, волонтеры помогли матери одного из бойцов СВО. Задача казалась простой: перенести дрова в сарай. Во время этой работы волонтеры обратили внимание на состояние сарая, дверь которого была сильно расшатана, представляя собой серьезную угрозу безопасности. Не задумываясь, активисты взялись за ремонт. Этот случай показал, что волонтерская работа — это не просто выполнение поручений, а возможность оказать поддержку, проявить сочувствие и внести частичку тепла в жизнь тех, кто в этом нуждается. Также на базе молодежного центра регулярно проводятся мастер-классы и лекции для активистов. Одна из последних была посвящена донорству крови. Участникам рассказали о важности этого процесса, противопоказаниях перед сдачей, что нужно сделать, чтобы стать почетным донором.

«Волонтеры Подмосковья» объединяют более 130 добровольческих организаций региона, а в каждом округе открыт штаб активистов. Чтобы присоединиться к движению в Воскресенске, можно обратиться в молодежный центр «Олимпиец» по адресу: г. Воскресенск, ул. Цесиса, дом № 17.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил региональных волонтеров с Днем добровольца Подмосковья, а также поблагодарил их за добрые дела и вручил областные награды.

29 октября традиционно отмечают региональный День добровольца. Движение «Волонтеры Подмосковья» начало работать в 2020 году, этот год для него юбилейный.

Как отметил губернатор, День волонтера в Подмосковье учредили, чтобы встречаться с самыми активными и заслуженными добровольцами, а также вручать награды.

«Сегодня — это армия единомышленников, очень добрых людей, которые несмотря на юный возраст, не жалея сил и времени, помогают людям в самых разных ситуациях. Всегда задаю себе вопрос — что привело отдельно взятого парня или девушку заниматься добрыми делами в Климовске или на берегах Анапы, оказывать помощь в период ковида или участвовать в акции «Доброе дело»? Вы собираетесь вместе и помогаете людям, когда это необходимо. Это всегда вызывает уважение», — подчеркнул Воробьев.