Волонтеры вместе с лесничими Звенигорода высадили 15 тыс сеянцев сосны
В квартале 6 и 7 Звенигородского участкового лесничества провели посадку лесных культур. На этом лесном участке предварительно под контролем сотрудников Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес» специалисты ГАУ МО «Цетрлесхоз» в рамках государственного задания выполнили работы по подготовке почвы под посадку лесных культур. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.
Вместе с сотрудниками лесной охраны более 50 волонтеров высадили 15 тыс. сеянцев сосны обыкновенной на площади 13,9 га.
«Нашим помощникам-волонтерам мы рассказали о специфике лесокультурных работ, продемонстрировали правильную технику искусственного способа лесовосстановления с использованием меча Колесова. Благодарим активных граждан за содействие в сохранении родных лесов», — рассказал старший участковый лесничий Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес» Святослав Киселев.
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