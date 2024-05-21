Волонтеры вместе с лесничими Звенигорода высадили 15 тыс сеянцев сосны

В квартале 6 и 7 Звенигородского участкового лесничества провели посадку лесных культур. На этом лесном участке предварительно под контролем сотрудников Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес» специалисты ГАУ МО «Цетрлесхоз» в рамках государственного задания выполнили работы по подготовке почвы под посадку лесных культур. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.