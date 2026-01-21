Волонтеры в Серебряных Прудах провели акцию по безопасному катанию на тюбинге

Волонтеры из Серебряных Прудов организовали акцию «Безопасный тюбинг», чтобы напомнить жителям о правилах катания на тюбинге зимой, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Серебряных Прудах волонтеры провели профилактическую акцию «Безопасный тюбинг». Мероприятие было направлено на снижение травматизма среди детей и взрослых в зимний период.

Добровольцы рассказали участникам о ключевых правилах безопасного катания на тюбинге. Они рекомендовали выбирать открытые склоны без деревьев и камней, избегать горок с трамплинами и резкими уклонами, а также перед спуском убеждаться, что внизу никого нет.

Волонтеры напомнили, что кататься следует только сидя, не вставать на тюбинг ногами, не спускаться головой вперед или лежа на животе, а также не кататься вдвоем или втроем на одной «ватрушке».

Участникам раздали информационные листовки с этими рекомендациями. Организаторы отметили, что соблюдение простых правил поможет сделать зимний отдых безопасным для всей семьи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.