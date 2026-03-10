Волонтеры в Рузском округе поздравили женщин с 8 Марта

В поселке Космодемьянский Рузского округа 8 марта волонтеры местной школы провели акцию «Великолепная восьмерка» и поздравили женщин с праздником. Ребята вручили открытки и подарки жительницам и сотрудницам организаций, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Волонтеры Космодемьянской школы вышли на улицы поселка с праздничной акцией «Великолепная восьмерка». Школьники поздравляли женщин с Международным женским днем, вручали открытки и желали счастья, любви, здоровья и весеннего настроения.

Особое внимание ребята уделили тем, кто проводил праздник на рабочем месте. Они навестили фармацевтов и продавцов, поздравили их и передали небольшие подарки. По словам организаторов, такие встречи помогли создать теплую атмосферу и подарить женщинам положительные эмоции.

«Праздник 8 Марта — это повод восхититься нашими женщинами, сказать, как мы их любим и ценим. Ни одна из них не должна остаться в этот день без внимания. Помимо поздравлений от своих мужчин, детей и внуков, женщины поселка Космодемьянский были приятно удивлены вниманием волонтеров на улицах и на своих рабочих местах. Спасибо добровольцам за праздничное настроение!» — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Он подчеркнул, что подобные инициативы формируют культуру заботы и уважения в округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.