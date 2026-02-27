Волонтеры в Люберцах расчистили двор семье бойца СВО

Волонтеры в Люберцах помогли матери военнослужащего убрать снег во дворе частного дома после обильного снегопада. Активисты расчистили придомовую территорию и обеспечили свободный проход к участку, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мама военнослужащего обратилась за помощью после сильных осадков: двор и дорожка к входу на участок оказались полностью занесены снегом. На место оперативно выехали активисты.

«Активисты оперативно выехали на место: расчистили придомовую территорию, убрали плотный снежный наст и обеспечили свободный проход к дому», — рассказала руководитель «Молодой Гвардии Единой России» в Люберцах Мария Калугина.

Она добавила, что в период аномальных снегопадов волонтеры ежедневно отрабатывают обращения жителей. По ее словам, за последние дни активисты выезжали по нескольким адресам, где помощь требовалась пожилым людям и семьям участников СВО.

«Сильные снегопады — это реальная проблема для пожилых людей и тех, кто остается один. Мы стараемся реагировать максимально быстро. Для нас важно, чтобы помощь доходила адресно и вовремя. Особенно — когда речь идет о семьях наших военнослужащих», — подчеркнула Мария Калугина.

О нештатных ситуациях жители могут сообщать в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам 112 или 8 (495) 503-30-00.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.