Волонтеры в Коломне помогают семьям участников спецоперации убирать снег

Волонтеры и активисты движения «Молодая гвардия» в Коломне помогают семьям участников специальной военной операции расчищать снег во дворах и на тротуарах после январских снегопадов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Коломне волонтеры и активисты движения «Молодая гвардия» присоединились к ликвидации последствий сильных снегопадов. Они помогают жителям, которым сложно самостоятельно справиться со снежными завалами: убирают снег во дворах, расчищают тротуары, подходы к многоквартирным домам и дорожки в частном секторе.

Особое внимание уделяется адресам, где проживают семьи участников специальной военной операции. Волонтеры помогают тем, чьи мужья, сыновья и отцы сейчас находятся в зоне боевых действий.

Жена участника спецоперации Анастасия Гусева рассказала, что обратилась за помощью из-за большого количества снега и невозможности справиться самостоятельно. «У меня трое детей, и не выйти никуда, сама маленькую дорожку сделаю, и все. Обратилась за помощью, и вот ребята помогают. Очень благодарна», — поделилась она.

Молодогвардейцы уже не впервые оказывают поддержку семьям защитников. Ранее они расчищали снег на придомовых территориях в деревнях Игнатьево и Колодкино. Волонтеры заверили, что будут продолжать работу, пока в этом есть необходимость.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.