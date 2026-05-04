Волонтеры в Клину помогают жителям проголосовать за благоустройство

Волонтеры в городском округе Клин помогают жителям принять участие во Всероссийском голосовании проекта «Комфортная городская среда», которое проходит с 21 апреля по 12 июня на портале gorodsreda.ru, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Очередная встреча добровольцев прошла 4 мая в штабе волонтеров. Участников обучили работе с сайтом проекта, чтобы они могли консультировать жителей и помогать им пройти процедуру голосования.

«В рамках этого проекта в каждом округе проходит такое голосование. В этом году в городском округе Клин в голосовании на благоустройство участвуют три локации — это парк в Решетниково, скверы в Нудоле и Слободе. На данный момент у нас есть волонтеры, которые участвовали в прошлые годы и свободно ориентируются на сайте. Сегодня мы обучили этому шесть новичков», — рассказала начальник отдела по добровольчеству и работе с молодежью Наталья Кривоносова.

Добровольцы будут работать на улицах города и на предприятиях округа. Они помогут жителям разобраться с процедурой голосования и выбрать территорию для благоустройства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.