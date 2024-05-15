Волонтеры Ступина доставили участникам СВО собранный жителями округа груз

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Более года назад участники клуба исторической реконструкции «Легенда» создали военно-патриотическое отделение. Сегодня это официально зарегистрированное первичное отделение ДОСААФ России. Участники занимаются военно-патриотической деятельностью, обучением тактической медицине, помощью по закупке снаряжения и волонтерством. Активисты принимают участие в сборе и доставке гуманитарных грузов в зону СВО, плетении масксетей, изготовлении сублимированных пайков и окопных свечей. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

«Ездим прицельно. Добираемся на передовую и передаем грузы из рук в руки. Помогаем бойцам из Ступина, Каширы, Коломны, Москвы. География постоянно расширяется. Нам рады, нас ждут», — рассказывает председатель отделения Илья Куликов.

При этом он уточняет, что Минобороны России всем обеспечивает военнослужащих. Участники клуба собирают адресную дополнительную помощь.

«Наша задача — поддержать боевой дух ребят. Они не должны чувствовать себя оторванными и забытыми. Помимо допснаряжения, мы приносим еще и внимание. Рассказываем, как земляки их поддерживают и ждут», — поясняет Илья.

С грузом в прошлый раз привезли вязаных мишек — игрушки, созданные руками местных мастериц.

«Когда взрослые, брутальные, бородатые мужики получают мишек, они улыбаются, в их глазах стоят слезы. Передаем ребятам частичку уюта и заботы, что важно», — поделился Илья.

Командиром одной из военных частей за выполнение гуманитарных миссий участники ВПК «Легенда» награждены медалями.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что командиры бойцов просят привезти в зону спецоперации коптеры, тепловизоры, спальники, сигареты, что-то из личных вещей и всегда — детские письма.

«Кто-то пишет пару строк, кто-то — несколько страниц, но эти моменты всегда самые ценные. Чтобы помнить, кого они защищают», — отметил глава региона.