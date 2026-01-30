Волонтеры спасли 57 собак из заброшенного приюта в Раменском округе

В середине января волонтеры вывезли 57 собак из приюта в поселке Ганусово Раменского округа после обращения местных жителей о тяжелом положении животных, сообщает пресс-служба администрации Раменского округа.

В середине января жители поселка Ганусово Раменского округа сообщили волонтерам о тяжелом состоянии животных в местном приюте. По их словам, хозяйка не появлялась там более двух недель.

Волонтеры выехали на место и обнаружили хозяйку приюта 16 января, когда она отдавалa одну из собак. После осмотра территории стало ясно, что животные находятся в бедственном положении. По предварительным данным, в приюте содержалось около 57 собак.

В течение нескольких дней волонтеры эвакуировали животных и обратились в полицию с заявлениями о жестоком обращении. Сейчас хозяйкой приюта занимаются правоохранительные органы.

Все спасенные собаки находятся под наблюдением специалистов. Им оказывают медицинскую помощь, проводят диагностику и восстановительную терапию. Самых слабых животных сразу обследовали ветеринары.

Волонтеры подчеркивают, что не будут спешить с поиском новых хозяев для собак. По их словам, животные пережили тяжелые испытания и заслуживают внимательного отношения.

История спасения стала напоминанием о важности ответственности за домашних животных.

