Волонтеры Солнечногорска навестили детей из Курской области в пункте временного размещения

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева там бессрочно принимают жителей Курской области.

Волонтеры провели для детей развлекательную программу с интерактивными играми и сделали всем желающим аквагрим.

«Поддержку мероприятию оказала солнечногорская Туберкулезная больница им. А. Е. Рабухина, которая передала в пункт временного размещения 100 наборов первоклассников в рамках акции „Доброе дело. Нашим школьникам“, — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

В Солнечногорске гуманитарную помощь можно передать в молодежные центры: ул. Вертлинская, 1 и ул. Дзержинского, 13, 4 этаж, каб. 27, 29 в будни с 10:00 до 17:00, в ФОК «Авангард»: мкр. Рекинцо, стр. 1Ф.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручал компетентным сотрудникам направить в Курскую область автобусы в помощь людям, которые покидали родной регион. В итоге в область доставили и разместили 860 человек.

«Все регионы сейчас активно включились, чтобы не оставить в беде жителей Курской области. Конечно, и Подмосковье в трудную минуту не могло остаться в стороне. Мы подготовили детские лагеря, санатории, социальные учреждения в Клину, Пушкине, Егорьевске, Подольске, Ступине, Коломне и Люберцах, чтобы позаботиться о людях. За несколько дней приняли у себя 860 человек, в том числе 659 деток. <…> Еще более 60 мальчишек и девчонок до 4 лет мы эвакуировали из местного Дома ребенка. В Подольскую детскую больницу привезли ребят с паллиативным статусом, а Егорьевский „Добрый дом“ принял 48 человек с ограниченными возможностями здоровья», — отметил Воробьев.