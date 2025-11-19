Волонтеры со всего Подмосковья освоили навыки первой помощи в Химках

Накануне академия гражданской защиты МЧС России стала площадкой для образовательного интенсива, в котором приняли участие 100 волонтеров из 20 городских округов Московской области. Участники получили ценные навыки оказания первой медицинской помощи в экстремальных ситуациях и отработали действия в условиях, приближенных к реальным ЧС. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Обучение проходило в формате практических мастер-классов: волонтеров разделили на четыре группы по 25 человек, каждая из которых отрабатывала ключевые навыки под руководством спасателей и инструкторов Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области.

За время интенсива ребята научились останавливать кровотечения, правильно накладывать жгуты, протестировали методику сердечно-легочной реанимации на макете, освоили различные способы транспортировки пострадавших. Волонтерам показали, как оказывать помощь при попадании предмета в дыхательные пути, как применять прием Геймлиха.

По итогам занятий волонтеры получили уверенность в своих силах — ту самую готовность прийти на помощь в любой критической ситуации.

В 2025 году это третий такой интенсив. Всего обучающий курс прошли 300 человек регионального движения «Волонтеры Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.