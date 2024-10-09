Фото - © С миру по нитке

сегодня в 17:09

Волонтеры Щелкова за 2 года отшили десятки тысяч единиц одежды для бойцов СВО

Активисты волонтерского движения «С миру по нитке» из Щелкова за 2 года отшили десятки тысяч единиц одежды для участников специальной военной операции. Среди отшитых руками волонтеров есть толстовки, балаклавы, дождевики, футболки, термобелье, лонгсливы, эвакуационные стропы, маскхалаты, одежда для аппарата Илизарова и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Только монинские девушки сделали более 20 тыс. изделий.

На сегодня волонтерское движение «С миру по нитке» насчитывает порядка 100 человек из Монина, Щелкова, Камышина, Волгограда и Переславля-Залесского.

Как отметила основательница движения Оксана Колесникова, сделанные волонтерами изделия не только помогают и согревают бойцов, но и являются для них моральной поддержкой.

Она также пожелала защитникам Родины быть сильными и верить нашу общую победу.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.