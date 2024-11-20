Волонтеры Щелкова высадили деревья в местном парке

«Участвуя в таких акциях, дети будут учиться заботиться о природе, развивая в себе ответственность и любовь к окружающему миру. Но нужно помнить, что важно не только высаживать новые растения, но и регулярно ухаживать за ними!» — поделился один из участников мероприятия.

Организаторы выразили благодарность всем участникам акции и отметили, что очень важно поддерживать не только порядок и чистоту, но и продолжать высаживать различные зеленые культуры, чтобы каждый смог насладиться красотой природы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется «Доброе дело», она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.