Волонтеры Рузского округа проведут добрые уроки до конца марта

Добрые уроки для школьников продлятся в Рузском округе до конца марта. Волонтеры расскажут учащимся о добровольческом движении и возможностях участия в нем, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Девушки-волонтеры Рузского муниципального округа проведут дополнительные встречи с учениками школ. Они расскажут, кто такие добровольцы и почему участие в общественной деятельности важно и полезно.

Школьникам представят региональное движение добровольцев и объяснят, как стать частью волонтерского сообщества. Активисты познакомят ребят с основными направлениями работы — социальным, экологическим, патриотическим и другими.

Всех желающих присоединиться к движению ждут в Молодежном центре по адресу: Руза, Микрорайон, дом 10.

«Быть волонтером не только полезно для общества, но и очень интересно. Молодые люди участвуют в разных мероприятиях, общаются с интересными людьми, узнают много нового, что положительно сказывается на их учебе. Самое главное — они получают положительные эмоции от помощи другим. Надеюсь, добрые уроки помогут пополнить ряды волонтеров», — отметил глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил «Волонтеров Подмосковья» с первым юбилеем. Он сослался на слова президента России о том, что волонтеры — это опора страны, люди, вдохновляющие своим примером. 5 лет назад движение «Волонтеры Подмосковья» объединило общественные, добровольческие и молодежные организации. Только самых активных в их рядах — 56 тысяч человек. Волонтеры рядом в самые сложные моменты, заботятся о тех, кто нуждается в особой поддержке и внимании.

«На счету волонтерского движения Подмосковья почти 9 тысяч добрых дел. Это очень важная и своевременная помощь. Когда в 2022 году наши школьники предложили помочь жителям Донбасса, инициатива постепенно переросла в масштабный гуманитарный проект «Доброе дело». Сегодня он реализуется во многом благодаря команде волонтеров. За это время собрано и отправлено почти 8,5 тысяч тонн помощи. Ребята организуют сбор и сами отвозят грузы в новые регионы и на передовую. Мы со своей стороны стараемся поддерживать все добрые инициативы и проекты, отмечать самых активных и вовлеченных в жизнь нашего Подмосковья», — рассказал Воробьев.