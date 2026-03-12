Волонтеры Рузского округа продолжили подкормку птиц

Волонтеры из поселка Космодемьянский провели акцию «Пернатый квартал» во дворе своей школы. Несмотря на потепление, ребята решили не прекращать подкормку зимующих птиц. Они наполнили ранее развешанные кормушки семенами подсолнечника и зерном.

«Вот и наступила весна. Уже начинает теплеть, и совсем скоро птичкам будет гораздо легче добывать пищу. Но мы все так же продолжаем им помогать. Наш долг – быть маяками доброты и освещать путь для других, делая мир лучше», — рассказали добровольцы из Космодемьянской школы.

Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев отметил, что весной птицам по-прежнему требуется помощь.

«Ребята делают доброе дело, подкармливая наших пернатых друзей. Весна еще только вступает в свои права, и птицам сейчас не легче, чем зимой, ведь деревья еще голые, насекомые не проснулись. С заботы о птицах начинаются добрые дела!» — отметил глава округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.