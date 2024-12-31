Волонтеры раздали прохожим мандарины на улицах города Ступино

В преддверии Нового года и Рождества Христова в городе Ступино прошла благотворительная акция «Добрый мандарин». Волонтеры подростково-молодежного клуба «Романтик» городского округа Ступино вышли на улицы города, чтобы поздравить прохожих с наступающими праздниками и подарить им праздничное настроение, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

С улыбками и сочными фруктами ступинские волонтеры встречали жителей. Каждый прохожий получил не только фрукт, но и добрые поздравления с праздниками.

«Мы хотели создать праздничную атмосферу и порадовать наших горожан. Мандарин — не просто фрукт, это символ Нового года, детства, радости и тепла. Мы надеемся, наши маленькие подарки принесли людям радость и положительные эмоции» — поделилась волонтеры.

«Даже маленькие добрые дела могут согреть сердца и сделать мир чуточку лучше», — считают организаторы.

«Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам», — сказал он.