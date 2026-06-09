Волонтеры раздали ленты триколора в Раменском округе
Фото - © Раменский медиацентр
Патриотическая акция «Российский триколор» прошла 8 июня в Раменском округе Подмосковья в преддверии Дня России. Волонтеры молодежного центра раздали жителям и гостям бело-сине-красные ленты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Акцию приурочили к празднованию Дня России. Восьмого июня волонтеры Раменского молодежного центра вышли на улицы города и организовали раздачу лент в цветах государственного флага. Бело-сине-красные символы вручали жителям и гостям округа, напоминая о значении предстоящей даты.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.
«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.