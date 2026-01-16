Волонтеры раздадут петербуржцам 700 тыс Лент Ленинградской Победы

В Санкт-Петербурге 18 января начинается акция «Лента Ленинградской Победы», приуроченная к 82-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Принять участие в мероприятии и получить памятный символ жители и гости Северной столицы также смогут 27 января, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

По информации Смольного, в этом году было изготовлено 700 тыс. памятных лент. Волонтеры будут раздавать их в центральной части города. Ленты Ленинградской Победы можно будет получить на станциях метро «Адмиралтейская», «Невский проспект» и «Гостиный двор».

Раздача лент будет проходить 18 и 27 января с 12:00 до 13:00 и с 18:00 до 19:00. Данная акция включена в масштабную программу памятных мероприятий, приуроченных к годовщине снятия блокады.

Кроме того, в преддверии этой памятной даты город преображается: с середины января в различных районах Петербурга появятся флаги, панно, световые и мультимедийные инсталляции, включая элементы, выполненные в стиле Ленты Ленинградской Победы. Оформление затронет приблизительно 660 адресов по всему городу.

Блокада Ленинграда — это одно из наиболее трагичных событий в истории города. На протяжении почти 900 дней его жители переживали голод, холод и непрерывные угрозы обстрелов, демонстрируя удивительную выдержку и отвагу. Эти события навечно отпечатались в памяти города и всей России.

