Волонтеры расчистили снег в приюте для животных в Ногинске

Волонтеры Подмосковья посетили Ногинский муниципальный приют для животных в рамках акции «Снежная лапа» и помогли расчистить территорию от снега, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Волонтеры Подмосковья приехали в Ногинский муниципальный приют для животных, чтобы передать гуманитарную помощь — крупы для животных. На месте они обнаружили, что после недавнего циклона территория приюта оказалась занесена снегом, что затрудняло кормление, уборку и выгул животных.

Добровольцы разделились на две группы и за два часа расчистили проходы и дорожки, обеспечив свободный доступ по территории приюта. Волонтеры помогают этому приюту не впервые — в прошлые годы они также приезжали для уборки снега.

Подобные акции, по словам организаторов, способствуют поддержке приюта и улучшают условия для животных.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что вовлеченность глав округов Подмосковья и энергосетевых компаний в устранение последствий аномального снегопада. Губернатор также отметил партнерскую работу и с «Россетями», и с подразделениями МЧС, с региональными структурами. Это было критически важно, по его словам.

«Эта авария была ликвидирована. Хочу подчеркнуть важность вовлеченности глав, сопровождения всех очень важных технологических этапов. Здесь я имею в виду оперативное подключение передвижных электростанций для того, чтобы подать тепло, для того, чтобы работали ВЗУ», — сказал Воробьев.