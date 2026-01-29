Волонтеры расчистили снег у больницы и помогли семье участника СВО в Клину

В деревне Праслово городского округа Клин после сильного снегопада волонтеры движения «Волонтеры Подмосковья» получили заявку на помощь от Ирины Волосар, жены участника СВО. Она не смогла самостоятельно вместе с дочерью освободить автомобиль из-под снега. Двое активистов приехали с лопатами и расчистили площадку для выезда машины, убрав более 500 кг снега. В благодарность Ирина и ее дочь Екатерина угостили волонтеров домашней пиццей.

Затем команда отправилась к Клинской больнице на улице Победы, где к ним присоединились еще четверо добровольцев. Вместе они расчистили от снега труднодоступные дорожки, ведущие в приемное, травматологическое и амбулаторное отделения, а также в поликлинику № 1. Волонтеры также убрали снег с новой лестницы, пандуса и подъезда для машин скорой помощи в приемное отделение.

Работы проводились в сложных погодных условиях с сильным ветром и мокрым снегом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, семьям участников СВО помогают волонтеры. Так как кроме различных мер поддержки (бесплатное питание, запись в секцию, школу, детсад, а еще выплат, получения удостоверения ветерана боевых действий), есть то, что не регламентируется нормативно-правовыми актами.

«Это берут на себя наши волонтеры и главы — например, отправить ребенка на дополнительное обследование. За каждой семьей у нас закреплены помощники, которые стараются решать все возникающие вопросы», — пояснил глава региона.