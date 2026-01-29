Волонтеры расчистили остановку и подходы к школам и домам в Клину

Волонтеры движения «Волонтеры Подмосковья» 29 января очистили от снега остановку, тротуары и пешеходные дорожки на улице К. Маркса в Клину после циклона.

Ранним утром 29 января активисты движения «Волонтеры Подмосковья» провели уборку снега на улице К. Маркса в Клину. Сначала они расчистили остановку общественного транспорта «Ледовый дворец», чтобы жители могли безопасно пользоваться автобусом и маршрутками после ночного снегопада.

Затем семь волонтеров очистили тротуары и более десяти подходов к подъездам домов № 94 и 96. Особое внимание уделили пешеходным дорожкам к школе имени Калининой и детскому саду школы «Гармония», где слой снега достигал 10 сантиметров.

Также волонтеры расчистили пешеходный переход, чтобы обеспечить безопасность школьников и жителей микрорайона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки. Специфика заключается в том, что, если не многие, то заметное количество наших жителей уже перешло на летнюю резину. И, учитывая такую аварийность, опасность, точнее аварии, нужно держать ухо востро», — сказал Воробьев.