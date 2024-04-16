Волонтеры провели субботник в реабилитационном центре для детей во Фрязине

Вместе с представителями центра участники субботника подготовили плодовые деревья к летнему сезону, собрали прошлогоднюю листву, сухую траву, ветки и мусор. Компания сотрудничает с Фрязинским социально-реабилитационным центром почти 10 лет. Волонтеры помогают в озеленении территории учреждения, а также регулярно проводят для воспитанников творческие конкурсы и мастер-классы.

«Забота об окружающей среде – одно из приоритетных и самых популярных направлений среди волонтеров компании. Наши сотрудники всегда поддерживают городские проекты, а также сами инициируют субботники, экоакции и просветительские мероприятия для детей. Волонтерская деятельность позволяет с пользой провести время в команде единомышленников, проявить заботу о природе и оказать помощь тем, кто в ней нуждается», - сказал директор Московского завода смазочных материалов Рустам Улимаев.

Компания на системной основе реализует эколого-просветительскую программу в Московской области. Так, в прошлом году была организована масштабная акция во Фрязине. Свыше 120 специалистов компании и других предприятий, а также администрации наукограда очистили площадь свыше 20 гектаров на берегу озера Большое.

«Волонтерство во Фрязине активно развивается и это очень важно, так как всегда есть те, кому требуются помощь и участие неравнодушных людей. Мы рады таким партнерам по добрым делам, как «Газпромнефть-СМ». Наши совместные проекты – это объединяющий и вдохновляющий пример социальной ответственности бизнеса», - отметила заместитель главы городского округа Фрязино Юлия Шувалова.