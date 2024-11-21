Волонтеры провели очередной субботник в Музее ВВС в Монино, где бригада Ту-144 занималась обслуживанием и восстановлением легендарного самолета Ту-144Д с бортовым номером 77115. Основные усилия были направлены на разборку и ремонт основного освещения салонов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

К счастью, на данный экземпляр самолета имеются родные электросхемы, что значительно облегчает работу. Лампы дневного света питаются напряжением 200 В 400 Гц от трехфазной сети. Перед любым включением необходимо тщательно проверить все цепи, заменить неисправные лампы и предохранители.

Для регулировки носового обтекателя было решено использовать гидравлическую подпорку, которая обычно устанавливается под хвостом самолета во избежание опрокидывания зимой. Это позволит снять нагрузку с шарнира подвески носа и облегчит регулировку. Конструкция подпорки была изучена, и она должна подойти для этой цели. Однако верхняя часть штока не выдвигается вручную, что пока является проблемой.

Также было обнаружено, что на подпорке установлен не родной ложемент, возможно, от Ту-154, так как его диаметр явно больше. Как только будет возможность, ложемент будет доработан для плотного обхвата фюзеляжа.

Основное время было потрачено на разборку входной двери. Скоро наступят морозы, а ручку отпирания так и не удалось обслужить. В прошлом году она начала примерзать и переставала открываться. На этот узел есть чертеж в Руководстве по эксплуатации и описание работы замка, но извлечь ручку для смазки до сих пор не получилось.

В этот раз волонтеры попытались добраться до ручки изнутри. Они сняли почти всю облицовку, разобрали замок и… ничего. Ручка изнутри не снимается. Еле успели собрать замок обратно. «Будем думать, как решить эту проблему», — говорит бригадир Дмитрий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.