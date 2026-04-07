Волонтеры провели акцию безопасности на станции Расторгуево

Информационную акцию «Безопасность на транспорте» провели 6 апреля волонтеры Подмосковья на станции Расторгуево в Ленинском округе. Активисты напомнили пассажирам о правилах поведения на железной дороге и мерах профилактики диверсионных и террористических угроз, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Волонтеры раздавали пассажирам информационные листовки и проводили разъяснительные беседы. Особое внимание уделили правилам поведения на платформах и в поездах, а также порядку действий при обнаружении подозрительных предметов или лиц на объектах железнодорожной инфраструктуры.

«Мы призываем жителей сохранять бдительность, обращать внимание на подозрительные предметы и лица, сообщать о любых подозрительных ситуациях и помнить об ответственности за противоправные действия. Особое внимание необходимо уделять поведению на платформах и в поездах. Железная дорога требует повышенного внимания, и в случае обнаружения угрозы необходимо незамедлительно звонить по номеру 112», — пояснила руководитель местного отделения движения «Волонтеры Подмосковья» Полина Романовская.

В администрации добавили, что такие профилактические рейды проходят регулярно — раз в месяц. По словам активистов, они помогают повысить осведомленность жителей и формируют ответственное отношение к соблюдению правил на объектах транспортной инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что правоохранительный блок занимается всем, что связано с предупреждением, антитеррористической защитой объектов на территории региона.

«Вместе с тем каждый из нас, еще раз это повторяю, делаю это регулярно, должен четко понимать, насколько важное и сложное время сегодня мы переживаем, и все задачи, которые перед нами стоят, должны выполняться своевременно, качественно и профессионально», — сказал Воробьев.