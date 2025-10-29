Волонтеры Протвина и Пущина отметили свой праздник обменом опытом

За работой встретились добровольцы из Протвина и их коллеги из соседнего Пущина.

Праздник они отметили не концертом, а получением новых практических навыков. За круглыми столами рассадили самых активных ребят из нового набора в протвинский штаб «Волонтеров Подмосковья». Рядом разместились «серебряные» волонтеры города — женщины, которые, выйдя на пенсию, посвящают время отливке блиндажных свечей и сборке сухих душей для военнослужащих СВО. К ним присоединились студенты-спасатели из Губернского колледжа, которые в рамках своего добровольчества плетут маскировочные сети.

Добровольцы из Пущина привезли с собой мастер-классы по плетению «браслета жизни» и нашлемников, а также заготовки для будущих талисманов для бойцов. По словам директора Центра молодежных инициатив Ольги Шевченко, этот день волонтеры посвятили добрым делам и обмену опытом, что является их главной миссией. Новые навыки теперь будут применены на практике в протвинском штабе.

Как рассказала руководитель волонтерской группы Пущина «В круге света» Светлана Уграицкая, «браслет жизни» — это пятиметровая прочная нить, которая в критической ситуации за секунду превращается в ленту для эвакуации раненого или других нужд. Она добавила, что подобный обмен опытом и объединение усилий крайне необходимы, так как дают чувство единства и силы.

На торжественной части встречи депутат Владимир Бармин от имени Совета депутатов поздравил волонтеров. По его словам, своим трудом они дарят «лучик света» всем нуждающимся, и в первую очередь — бойцам СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона их за добрые дела.

«Когда вы находите возможность помочь, это очень ценно и для самих семей, и для наших бойцов, которые находятся на передовой и беспокоятся за своих родных. Ребята, я хочу в вашем лице поблагодарить всю большую команду волонтеров Подмосковья, которые объединены одной общей идеей — творить добро. Не сомневаюсь, что каждый из вас испытывает в своем сердце прекрасное чувство, когда делает доброе дело. Потому и акция наша тоже называется „Доброе дело“, она проходит уже третий год и объединяет все больше неравнодушных людей», — отметил Воробьев.