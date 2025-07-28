Волонтеры привели в порядок Аллею Героев во Фрязине

В подмосковном Фрязино кипит жизнь — и не только в будничной суете, но и в делах, наполненных искренней заботой о прошлом. На днях местные волонтеры провели уборку на Аллее Героев — месте, где каждая табличка, каждый камень хранит память о тех, кто отдал жизнь за наше мирное небо. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ребята вооружились метлами, тряпками и горячими сердцами. Опавшая листва, накопившаяся за сезон, была аккуратно убрана, а мемориальные таблички бережно протерты, чтобы имена героев сияли чистотою — так же ярко, как и их подвиги в истории.

Такие акции — не просто субботники. Это живой урок для молодого поколения. Когда ты своими руками прикасаешься к истории, она перестает быть строкой в учебнике — она становится частью твоей жизни.

Память требует участия. Без заботы мемориалы ветшают, имена стираются, а вместе с ними — и связь поколений.

Ответственность рождает уважение. Работая на таких местах, молодежь учится ценить то, что создано и сохранено другими.

Это наш долг. Герои, чьи имена высечены на камне, защитили наше будущее. Теперь наша очередь — защитить их память.

Фрязинские волонтеры показали отличный пример: история жива, пока о ней помнят. И эта память — не где-то далеко, а здесь, в наших руках.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.

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