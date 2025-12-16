Волонтеры приюта в Дубне построили вольеры для диких кошек зимой

Волонтеры приюта «Леопольд» в Дубне оборудовали в новом помещении специальные вольеры для содержания диких котов и кошек, которые не могут жить в семьях, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В приюте «Леопольд» в Дубне волонтеры построили вольеры для диких котов и кошек в новом помещении, предоставленном администрацией округа. В вольерах содержатся здоровые и стерилизованные животные, которые не смогли привыкнуть к человеку и не подлежат пристрою в семьи. До весны они будут жить в приюте, а затем их выпустят на городские фермы и предприятия, где требуется ловля мышей. С некоторыми организациями уже достигнуты договоренности.

В новом помещении также оборудованы комната-карантин для недавно отловленных животных и «чистая» комната для полностью здоровых котов, готовых к пристрою. Вольеры размещены в «чистой» комнате, чтобы животные могли свободно двигаться и общаться друг с другом, не передавая болезни.

Волонтеры планируют построить еще четыре вольера, чтобы улучшить условия содержания животных. Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров отметил, что администрация всегда поддерживает инициативы жителей, направленные на добрые дела.

